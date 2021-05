‘Dal 10 maggio p.v. 300 km di strade provinciali passeranno alla gestione di Anas, dichiara Gianfranco Baldi, Presidente della Provincia di Alessandria, portando a compimento un processo iniziato nel 2018, che ha preso forma nel DPCM del 2019 e che dopo varie traversie legate anche all’emergenza Covid ha trovato conclusione in data odierna, con la stipula del verbale firmato dalle Parti interessate’, dichiara il Presidente della Provincia Gianfranco Baldi. Per la Provincia di Alessandria è un momento importante che comporta dal punto di vista della semplificazione della gestione e manutenzione delle strade del territorio un notevole alleggerimento a fronte di contributi sempre insufficienti da parte dello Stato per ottemperare a questa funzione fondamentale per la viabilità e la sicurezza ’

Per effetto della consegna , infatti dalle ore 10 del già citato 10 maggio 2021 ANAS subentra alla Provincia di Alessandria e di altre province facenti parte della Regione Piemonte su attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019 relativo alla revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale.

L’atto è stato stipulato in forma elettronica con firma digitale dalla dott.ssa Rita Soddu, in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio E.P.E. , che agisce in nome e per conto dello Stato, l’Ing. Angelo Gemelli, in rappresentanza di ANAS- Gruppo FS italiane, il dott. Alberto Siletto e dott. Ezio Elia, in rappresentanza della Regione Piemonte e per quanto riguarda la Provincia di Alessandria dall’Ing. Paolo Platania, Dirigente della Direzione Viabilità 1 e Trasporti.

L’ELENCO