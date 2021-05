Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

NELLA FOTO IN ALTO YONADA CON DANIELA MENDITTO

Inoltre farà ascoltare in anteprima pezzi del nuovo disco, oltre a cover di altri cantautori e tante altre sorprese. Verranno rispettate tutte le attuali norme anti covid. Per info e prenotazioni 334 8018125.

Il cantante si esibirà con la sua band di Cosmonauti ( Edoardo Zampolini alla batteria, Leonardo Barbierato al basso, Giovanni Lima alla tastiera , Andrea Margara alla chitarra e Fulvio Piacenza alla tromba) e farà attraversare le atmosfere del suo repertorio tratto dal suo disco “Vado a Piedi”, in bilico tra un sound pop, strizzando l’occhio al caro vecchio jazz.

L’Accademia Musicale San Matteo di Tortona diretta da Daniela Menditto, riparte con gli eventi dal vivo e in collaborazione con il Comune di Sale, presenterà presso il Teatro sociale Soms di Sale, sabato 22 maggio alle ore 18 con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria, il concerto dal titolo “NOTE D’ AUTORE” con protagonista il cantautore lomellino Omar Muratore, docente di canto moderno della scuola, in arte YONADA.