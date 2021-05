E’ accaduto l’altro giorno, quando un 43enne bulgaro, pluripregiudicato, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Tortona per furto aggravato, resistenza, minacce, oltraggio a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

La vicenda ha preso il via presso il locale Supermercato Esselunga, dove i militari sono subito intervenuti perché era stato fermato un cittadino straniero resosi responsabile del furto di svariato materiale elettrico, per il valore di oltre 130 euro.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcoolici, veniva condotto presso gli uffici della Caserma di Tortona, dove minacciava e insultava i militari operanti e danneggiava una scrivania.

Dopo avere trascorso la notte in camera di sicurezza, anche per sbollire i fumi dell’alcol, il Tribunale di Alessandria convalidava l’arresto dei Carabinieri, ma lasciando libero il cittadino bulgaro e disponendo nei suoi confronti il divieto di dimora nella Provincia di Alessandria, fissando l’udienza del processo per il giorno 14 giugno 2021, ma difficilmente crediamo che lo straniero sarà presente.