L’escursione sarà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Per informazioni e prenotazioni :

Si raccomanda un abbigliamento comodo e a strati, scarpe idonee a un’escursione in natura, un cappellino, macchina fotografica e un binocolo (se in possesso).

Bambini fino a 14 anni: 5 € (contributo escursione) + 3 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT). I bambini fino a 3 anni non pagano il contributo escursione.

Adulti : 10 € (contributo escursione) + 5 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di assicurazione RCT).

L’appuntamento con la natura è per il 30 maggio 2021, alle ore 9.30, all’Oasi Naturalistica di Isola S. Antonio (AL).

Svasso maggiore, germano reale, fistione turco, cavaliere d’Italia, pavoncella, occhione e lodolaio…; queste solo alcune delle specie che, dai monitoraggi condotti a partire dal 2014, risultano più frequenti in questo momento dell’anno. Di ognuna racconteremo la storia e le caratteristiche, in un viaggio di scoperta davvero emozionante!

L’Oasi Naturalistica di Isola Sant’Antonio apre le sue porte per svelare la bellissima biodiversità che custodisce. Grazie ai capanni e all’Osservatorio Naturalistico potremo osservare le specie presenti, cimentandoci nell’attività di birdwatching e svelando le curiosità degli uccelli che li popolano.

Sabato ad Isola Sant’Antonio si fa birdwatching, prenotatevi in tempo