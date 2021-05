Quali sono le preferenze degli italiani che stanno riprendendo a viaggiare? Lo ha studiato The Data Appeal Company, che nell’ambito del primo appuntamento dedicato al turismo di #italianEXPerience – nove Forum dedicati ai principali settori industriali seguiti da fiere virtuali su Digital Pavilion, la nuova piattaforma di UniCredit dedicata al B2B – ha analizzato le tendenze della domanda turistica, i trend e le intenzioni di viaggio.

Durante l’estate 2020 gli italiani che si sono concessi una vacanza (pari al 55% della popolazione 18-65 anni) hanno ricercato un maggior contatto con la natura e il territorio, preferendo esperienze all’aria aperta o comunque strettamente legate alle tradizioni delle località visitate. Per questo l’analisi si è concentrata su queste 4 aree di interesse: Borghi e Cammini, Food, Natura, Sport.

Dallo studio emerge chiaramente quanto la crisi derivante dalla pandemia abbia avuto un impatto significativo su questi specifici target. Considerando gli ultimi 12 mesi (maggio 2020 – maggio 2021) i contenuti online si sono ridotti del -54,6% per l’area Sport, del -56,5% per quella dei Borghi e Cammini, del -57,7% per l’area Natura e del – 61,9% per l’area Food, quella più penalizzata.

Al contrario l’indice di sentiment, che misura il livello di soddisfazione percepita espressa dagli utenti che emerge dall’analisi semantica dei contenuti online, è cresciuto, posizionandosi a 87,0 per l’area Sport, del 87,7 per quella dei Food, a 87,8 per l’area Natura e 88,1 per l’area Borghi e Cammini, sottolineando così il gradimento degli ospiti.

