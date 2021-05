“E’ necessario ripristinare i treni Thello sulla tratta Milano-Nizza-Marsiglia perché l’internazionalità del servizio è fondamentale per gli spostamenti da e verso la Francia di lavoratori, studenti e turisti. Inoltre, è importante tenere conto delle ricadute occupazionali, dirette e indirette, lo sviluppo del nostro territorio e le evidenti criticità che rischiano di manifestarsi nella stagione turistica estiva con il sovraffollamento delle stazioni e dei treni in Liguria. In tal senso, ho quindi firmato l’ordine del giorno, approvato oggi in consiglio regionale, che impegna la giunta ad attivarsi subito affinché nella nuova convenzione tra Ministero e Trenitalia sul servizio ferroviario siano ripristinati immediatamente i treni soppressi”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale Mabel Riolfo (Lega).