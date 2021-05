L’articolo non è per criticare i colleghi della Gazzetta dello sport, anzi, essendo giornalisti, sappiamo bene le difficoltà quotidiane che si hanno nel realizzare un giornale, ma è diretto a tutti coloro che si ergono a giudizio del lavoro altrui (fra cui anche il nostro) e criticano di fronte a piccolezze di questo genere.

E poco importa se prima o poi l’errore viene corretto (quello della Gazzetta è rimasto online fino al 60esimo del secondo tempo).

Cari nullafacenti che non sapete fare altro che criticare, l’esempio di ieri sera sul sito online della Gazzetta dello sport, dove al posto di Milan è stato scritto Mlan ed è rimasto per oltre un’ora malgrado l’articolo sia stato ripreso e modificato diverse volte, è il classico esempio e la prova di ciò che andiamo dicendo da tempo e cioé che chi scrive non legge effettivamente quello pubblica ma ciò che la sua mente pensava di scrivere, quindi non si accorge subito se c’è un errore di battitura ma solto dopo, più tardi. Soltanto allora l’errore vien corretto, come succede a noi, alla Gazzetta e a tutti i colleghi.

Questo articolo, quindi è per chiedervi scusa se a volte noi di Oggi Cronaca, come tutti giornalisti di questo mondo, commettiamo qualche errore di battitura: abbiate un po’ di comprensione come ne abbiamo avuta noi ieri sera per i colleghi della Gazzetta.

E ricordate: soltanto chi non lavora non commette errori!