Padre Damiano in visita a Casale per raccontare la situazione dei profughi siriani in Libano

Padre Damiano, missionario maronita che da quasi vent'anni anni segue i più poveri del Libano e in particolare i profughi dalla Siria, è stato ospite oggi, lunedì 10 maggio, del Sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi. Accompagnato da Enrico Buoni, Ceo e Founder del Centro Studi Galileo, il missionario si è trattenuto a Palazzo San Giorgio con il primo cittadino e il presidente del Consiglio comunale, Fiorenzo Pivetta. «È sempre un onore e un piacere incontrare padre Damiano – ha ricordato il sindaco Riboldi – perché porta con se il racconto di una terra martoriata dalla sofferenza e che è più vicina all'Europa di quanto di pensi».

