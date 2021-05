Ricerca per:

La Direzione ASL AL ha attivato le pratiche per l’assunzione di nuovi medici, sia a tempo determinato che indeterminato con bandi di concorso già pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Nell’attesa che i nuovi assunti prendano servizio, con la collaborazione dei Direttori dei presidi ospedalieri e del personale infermieristico, è stata riorganizzata la distribuzione delle risorse disponibili con l’obiettivo di mantenere comunque sempre operativo il centro dialisi di Valenza, un servizio che attualmente è utilizzato da una decina di pazienti.

Il centro dialisi valenzano continuerà la sua attività nonostante le difficoltà legate alla pandemia e alle carenze di personale, come peraltro già affermato nei giorni scorsi e grazie alla disponibilità responsabilmente dimostrata dai medici del servizio di Nefrologia e Dialisi.