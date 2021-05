In alcune zone di Tortona e Novi Ligure è già partita la nuova Raccolta differenziata dei rifiuti, in altre sta prendendo il via e in attesa di poter riprendere gli incontri pubblici, Gestione Ambiente vi aspetta in diretta streaming mercoledì 5 maggio dalle ore 19.00: si parlerà della nuova raccolta differenziata dei rifiuti e della tecnica di compostaggio domestico insieme a Francesca Danieli e Marco Peretti, responsabili di Gestione Ambiente, e a Sara Sterpin, responsabile dell’Associazione di Promozione Sociale La Montanina A.P.S..

Potete seguire gli incontri e interagire con loro sul canale YOUTUBE @gruppoacos e sulla pagina FACEBOOK di Gestione Ambiente https://www.facebook.com/gestioneambientespa.

Inoltre, potete scrivere le vostre domande su WhatsApp al numero di cellulare 3403865725: Gestione Ambiente vi risponderà in diretta.

Ricordiamo che con il nuovo sistema di raccolta differenziata l’alternativa al ritiro del contenitore dell’umido e/o del vegetale è la compostiera; si può farne richiesta in fase di consegna. Il mancato ritiro del contenitore dell’umido permetterà di ricevere uno sconto nella Tariffa puntuale (solo per le utenze domestiche).

IMPORTANTE. Con mercoledì 5 maggio termineranno, per ora, le dirette streaming; riprenderanno infatti gli incontri pubblici. A breve, Gestione Ambiente comunicherà le date e i luoghi.

A rispondere alle vostre domande saranno Francesca Danieli e Marco Peretti di Gestione Ambiente.