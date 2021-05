Ma cosa succede il venerdì sera a Tortona? La domanda è d’uopo visto che, a una settimana esatta dalle scorribande notturne che si sono verificate venerdì 30 aprile, in pieno centro storico, quando un gruppo di giovani ha iniziato a bisticciare con un altro nei pressi di piazza Duomo, con urla e insulti, ieri sera, venerdì 7 maggio, si è verificato il bis con un altro ennesimo caso al vaglio delle Forze dell’Ordine.

Mancano pochi minuti alle 22 e sta per scattare il coprifuoco, come fossimo in guerra o in quei Paesi del Terzo Mondo dove vige la dittatura e, secondo la prima sommaria ricostruzione, sempre in pieno centro storico di Tortona, nei pressi di piazza Duomo, due giovani vengono alle mani e si azzuffano. Uno cerca di dividerli e viene mandato a quel paese. Il caos è evidente e alcuni abitanti chiamano i Carabinieri della Compagnia di Tortona che intervengono tempestivamente.

Inutile dire che quando i giovani vedono la pattuglia dei militari pongono fine alle ostilità e danno vita ad un fuggi-fuggi generale. Qualche minuto dopo, però, scatta un secondo allarme e stavolta riguarda il sottopasso di corso della Repubblica nei pressi della stazione ferroviaria: alcuni giovani, evidentemente per sfogare la propria rabbia o chissà per quale altro motivo, hanno lanciato dei fumogeni all’interno del sottopasso.

Sembra un incendio e sul posto arrivano subito i Vigili del fuoco del distaccamento di Tortona che però, dopo un accurato sopralluogo, si rendono conto che non si tratta di alcun incendio, in quanto non ci sono fiamme, ma vedono i resti dei fumogeni lanciati da qualche giovane.

Il fumo nel sottopasso si diraderà dopo breve tempo, ma la situazione rimane sempre di grande attenzione: per fortuna grazie alle tempestive segnalazioni, Carabinieri e Forze dell’ordine arrivano sempre tempestivamente evitando così che tutto possa degenerare.