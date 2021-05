APERTURE EDIFICI CULTURALI A TORTONA E DINTORNI

MUSEO DIOCESANO Tortona

– orari apertura: giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 12, sabato e domenica dalle ore 16 alle 19

– prenotazione alla email beniculturali@diocesitortona.it attendere conferma dell’avvenuta prenotazione.

– le richieste di visita per il fine settimana devono essere inviate entro il venerdì alle ore 12

– obbligo di mascherina all’interno dei locali del museo – ingressi contingentati: un nucleo famigliare o una persona alla volta – capienza massima è di 10 persone.

IL DIVISIONISMO Tortona

– riaperto da sabato 1 maggio

– orari apertura: sabato e domenica dalle 15 alle 19, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18

– nel rispetto delle disposizioni governative è necessaria la prenotazione con un giorno di anticipo rispetto alla data di visita all’indirizzo mail fondazione.crtotona@gmail.c

ATELIER SARINA Tortona

– riapertura sabato 1 maggio orari: sabato e domenica ore 16-19 con ingresso gratuito

– obbligatoria la prenotazione al numero 342 6152605 (Whatsapp, messaggi o telefonata) oppure email a associazionesarina@gmail.com

– obbligo di distanziamento, mascherina ed igienizzante mani a disposizione all’ingresso del museo

MUSEO DEL MARE Tortona- riapertura sabato 1 maggio con il seguente orario: 9/12 – 16/19

– prenotazioni al n° 3481498791- ingresso consentito ad un massimo di sei persone alla volta

– obbligo di mascherina, igiene mani e rispetto della distanza di 1 metro. In OCCASIONE DI SANTA CRIONCE E’ APERTO ANCHE DOMENICA 9 MAGGIO

ABBAZIA RIVALTA SCRIVIA

– riapertura 1° maggio ore 10-12 e 15-18

– dal 2 maggio tutte le domeniche pomeriggio ore 15-18

MUSEI PELLIZZIANI Volpedo

– riapertura sabato 1° maggio di: Studio del pittore, Museo didattico in piazza Quarto Stato con installazione multimediale e Itinerari sui luoghi pellizziani. Orari: sabato e domenica ore 16.30-18.30.

– prenotazione obbligatoria: info@pellizza.it – telefono o sms: 338 563 3056 – whatsapp, signal: 348 051 5481

SANTA CROCE

Dall’8 al 16 maggio BURATTINI, MARIONETTE, PUPAZZI IN FESTA – mostra estemporanea in omaggio alla famiglia Sarina nelle vetrine dei negozi della città.

Per la Festa di Santa Croce 2021 il centro storico della città, infatti, si trasforma in una grande mostra estemporanea dedicata a Peppino Sarina, grande burattinaio tortonese di origine lodigiana (Broni 1884 – Tortona 1978), ultimo erede di una dinastia di artisti popolari attivi fin dalla metà dell’800.

Ogni negozio sarà invitato a esporre in vetrina burattini, fondali e materiale vario proveniente dal Fondo Sarina, creando un percorso incentrato sul racconto della figura e del lavoro del grande burattinaio tortonese che andrà da piazza San Rocco, dove abitava Peppino Sarina, a piazza Arzano sede dell’Atelier a lui dedicato.

Anche quest’anno infatti causa la pandemia da Covid-19 non sarà permesso organizzare la tradizionale fiera, il luna park, la grande tombola in piazza e le manifestazioni che da sempre caratterizzano la festa tortonese.

ALTRO

In settimana è aperta anche la BIBLIOTECA CIVICA di Tortona

– orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 13:30 alle 17:30

– prestito e restituzione “veloce”

– consultazione “on demand” una postazione disponibile

– i servizi sono erogati previa prenotazione via emal biblioteca@comune.tortona.al.it o telefonicamente al numero 0131.821302

– per accedere alle sale studio occorre prenotare la postazione studio sul sito www.sistemabibliotecariotortonese.it.

N.B.: si accede solo indossando la mascherina