Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Nell’occasione dell’approssimarsi della data del 5 maggio 2021 l’Azienda Costruire Insieme, di concerto con la Provincia di Alessandria ed il Comune di Alessandria ha realizzato in accordo con il Comitato per le celebrazioni nazionali dedicate al Bicentenario di Napoleone un video ambientato all’interno del Marengo Museum con l’attore Massimo Bagliani che recita l’ode manzoniana ‘Il 5 maggio’, realizzato da MF Studios. Il video sarà assemblato ad altre produzioni inviate da diversi Musei d’Italia ( tra i quali già inseriti il Museo del Figurino storico di Calenzano, La Villa Reale di Monza, il Forte di Bard, il Museo Glauco Lombardi di Parma, l’Archivio di Stato di Milano, il Museo di Altamura, il Museo di Lucca) dal regista Lamberto Lambertini e pubblicato sul sito delle Celebrazioni Nazionali, sui canali social e sulle reti nazionali attraverso le rubriche di Rai Cultura e Rai Storia e Mediaset, e sui canali social della Federazione europea Città Napoleoniche.

La Giornata commemorativa dedicata a Napoleone Bonaparte intitolata ‘Napoleone due secoli fu’, evento fortemente voluto dalla Provincia di Alessandria , guidata dal Presidente Gianfranco Baldi con il prezioso interessamento sull’argomento del Consigliere delegato al Patrimonio Maurizio Sciaudone con l’attenta e fattiva collaborazione del Comune di Alessandria , con il Sindaco e Assessore alla Cultura Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l’Assessore agli Eventi e Manifestazioni Cherima Fteita , nonché la partecipazione del Comune di Tortona, con il Sindaco Federico Chiodi avrà luogo mercoledì 5 maggio alle 15.30 a Marengo ( teatro della vittoria napoleonica contro l’esercito austriaco) per poi chiudersi a Torregarofoli , alle ore 18,30 (sede del quartiere generale di Napoleone), con l’accensione del falo’ della memoria. In presenza delle sole Autorità debitamente distanziate

Mercoledì Tortona e Alessandria insieme per ricordare la Morte di Napoleone