Due importanti iniziative del Comune di Tortona si aggiungono alla serie di interventi programmati per un lento – si spera – ritorno alla normalità.

La prima è che lunedì 3 maggio riaprono le sale studio della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda”, aperte da lunedì a venerdì con orario 9-13 e 13.30-17.30. Per accedere è necessario prenotare la postazione studio sul sito www.sistemabibliotecariotortonese.it.

La seconda iniziativa, invece, è quella dell’istituto comprensivo Tortona A che venerdì 7 maggio alle ore 11, presso la scuola dell’infanzia Sarina in viale Einaudi, inaugura “a cielo aperto” per l’outdoor education, ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Tortona.