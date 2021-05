Si è aperta e proseguirà fino al 21 maggio compreso, si apre la settimana dei saggi della Civica Accademia “Lorenzo Perosi”, organizzata da La Nota Blu. Si esibiranno, con un ristretto gruppo di spettatori nel rispetto delle normative anti-Covid, gli allievi della sezione classica e moderna.

“L’anno accademico appena concluso, come quello precedente, è stato molto difficile per il mondo della cultura – ha dichiarato Daniela Agostini direttrice de La Nota Blu – tuttavia siamo molto orgogliosi di aver completato quasi tutto il ciclo didattico in presenza e in sicurezza, adottando tutti i dispositivi di protezione. Per questo ringrazio l’Amministrazione comunale e il Sindaco Federico Chiodi per la sensibilità dimostrata, gli insegnanti e i genitori che si sono adoperati affinchè tutto questo si potesse realizzare”.

Ringraziamenti a Umberto Battegazzore direttore artistico dipartimento pianoforte classico; Giulia Cartasegna insegnante di violino; Andrea Civini insegnante di batteria; Tania Furia insegnante di canto moderno; Alberto Graziani insegnante di chitarra; Alessandro Toselli insegnante di pianoforte moderno; Zins Thierry insegnante di chitarra elettrica; Tomoko Okabe insegnante di canto lirico; Mario Zara insegnante di pianoforte moderno.

