Il territorio provinciale della Valle Bormida, in comune di Melazzo ha un ponte ‘rinnovato’ grazie ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione realizzati dalla Provincia di Alessandria. ‘Sono davvero soddisfatto per la riapertura del Ponte di Melazzo e ringrazio l’Ufficio tecnico della Provincia di Alessandria ed in particolar modo l’Ing. Paolo Platania e tutto il suo staff per il lavoro svolto. Sono stati mesi di lavoro complesso, con inevitabili ritardi causati dalla pandemia. Ma ora si riparte’. Finalmente riprende anche la circolazione regolare sulla SP 225, che riveste un ruolo cruciale per tutta la valle, dichiara Gianfranco Baldi, Presidente della Provincia di Alessandria. Il ponte verrà riaperto da Giovedì 20 maggio.

Il ponte in ferro sul Torrente Erro a servizio della SP n. 225 “Melazzo – Montechiaro” è stato costruito prima del 1967 con una travatura reticolare in acciaio ad unica campata di luce 59,40m.

Nel 1967 la Provincia di Alessandria effettuò un primo intervento di consolidamento, realizzando una pila centrale, il piano viabile in c.a. ed il rinforzo di alcuni elementi della travatura reticolare.

Il manufatto risultava così formato da 2 luci di lunghezza pari a 30,00m.

Nel corso degli anni, considerato soprattutto il transito di veicoli pesanti, si è riscontrato il degrado degli elementi costituenti il piano viabile e le travature tale da portare alla chiusura al transito del ponte prima ai veicoli pesanti e poi, in seguito ad indagini approfondite, a tutto il traffico circolante. Il collegamento tra la frazione di Arzello ed il Comune di Melazzo risulta garantito da un guado stradale realizzato immediatamente a valle del ponte.

Il progetto esecutivo di ripristino redatto nel 2019 ha previsto la manutenzione straordinaria della struttura mediante il risanamento e la sostituzione parziale degli elementi metallici costituenti la travatura reticolare, nonché il ripristino superficiale della pila centrale, il rifacimento del piano viabile, la sostituzione di giunti ed appoggi e consolidamento spalle.

Nel corso dei lavori si è riscontrata l’impossibilità tecnica di ripristinare la maggior parte degli elementi strutturali e quindi si è scelto di procedere con l’integrale sostituzione della travatura reticolare esistente con una nuova avente analoghe caratteristiche estetiche e funzionali.

La nuova struttura presenta il medesimo aspetto e la stessa geometria del ponte preesistente, di lunghezza complessiva pari a 60m, fatte salve variazioni di sezione di piccola entità e correlate ad esigenze di natura statica. In particolare la larghezza utile interna rimane immutata, pari a 4.20m con un franco altimetrico interno che passa dai precedenti 4.10m a 4.45m.

Il piano viabile ha una larghezza pari a 2.75m e banchine laterali di 0.70m. il transito dei veicoli avverrà, come precedentemente, con modalità di senso unico alternato regolato a vista con aree di scambio realizzate in prossimità delle spalle.

In conseguenza della conformazione del manufatto si dovrà adottare una limitazione di altezza pari a 4.20m ed un limite di peso pari a 25t.

I lavori sono stati eseguiti dall’Impresa Martino S.R.L. di Sanfrè (CN).

L’impalcato è stato realizzato in stabilimento dalla suddetta Impresa, assemblato a piè d’opera e successivamente posizionato nella sua sede definitiva con un varo avvenuto a fine Gennaio 2021. Successivamente sono state realizzate la soletta e tutte le opere di finitura.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta ad Euro 750.000,00.