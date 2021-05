Buongiorno Direttore,

le chiedo scusa per il disturbo. Io non sono se ha già avuto questa segnalazione.

Sabato sera mi sono recato al bancomat della posta di via Ugone Visconti, 1/A e c’era una puzza enorme di pipi, proprio fastidio.

Guardo per terra e c’era questa macchia che si vede sul tappeto, eravamo partiti che le cabine telefoniche inutilmente vengono usate come gabinetti e ora gli sportelli bancomat o comunque postali vengano utilizzati per urinarie.

Posso capire al quanto disgustoso che un cittadino segnali una cabina telefonica inutilizzata, ma che il personale della posta avendo tra l’altro la videosorveglianza non segnali e non denuci il fatto è davvero vergognoso

Detto ciò la ringrazio come al solito per la sua pazienza e la sua disponibilità.

Lettera Firmata