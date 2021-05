Ricerca per:

Un grazie alle insegnanti che hanno cercato di far conoscere Tortona e come funziona la vita amministrativa ai piccoli cittadini.

La visita rientrava come ultima tappa di un percorso didattico sviluppato durante l’anno per conoscere la città.

Negli ultimi tre giorni i bambini del terzo anno della scuola dell’infanzia della “Mary Poppins” dell’Istituto Comprensivo di viale Kennedy si sono recati in visita al Comune di Tortona.