Nell’ambito della campagna sulla Formazione della Cultura della Legalità, progetto portato avanti dall’Arma dei Carabinieri a livello nazionale, si è tenuto un incontro presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Leardi” di Casale Monferrato. All’incontro hanno partecipato numerosi insegnanti e circa 200 studenti, sia in presenza che in videoconferenza.

Gli argomenti trattati sono stati il bullismo e il cyberbullismo, analizzati affrontando le conseguenze sociali e penali di questo tipo di comportamenti. In particolare, è stato spiegato che il cyberbullismo è la manifestazione in rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo, caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Inoltre, la differenza principale tra bullismo e cyberbullismo risiede nel luogo dove gli eventi si sviluppano: nel caso del bullismo, l’aggressione – fisica o psicologica – avviene in un luogo reale, dove vittima e carnefice sono faccia a faccia; nel cyberbullismo, invece, si diffonde in internet e sui social, adattandosi alle regole della rete.