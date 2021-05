Ricerca per:

Le persone coinvolte nell’incidente sono tutte residenti nel comprensorio di Ventimiglia, tranne il conducente dell’autoarticolato che non ha riportato conseguenze fisiche.

La circolazione sul tratto interessato è ripresa parzialmente alle 01.00 su una corsia e la carreggiata è tornata completamente disponibile per l’utenza alle 03.00 seguenti.

Le cause dell’incidente e l’accertamento delle responsabilità individuali sono attualmente al vaglio investigativo dell’Ufficio Infortunistica della Sottosezione Autostradale, tramite i rilievi effettuati sul posto e l’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza traffico della società Autostradale dei Fiori.

E’ stato necessario l’intervento dei VVF e di tre ambulanze, che hanno trasportato in codice rosso all’ospedale “Santa Corona di Pietra Ligure il conducente e uno dei passeggeri del furgoncino. Il personale sanitario ha constatato inoltre sul posto il decesso dell’altro passeggero.

La Polizia Stradale di Imperia è intervenuta alle ore 22.30 circa di ieri 14 maggio u.s. al km. 152 dell’autostrada A/10, direzione Italia, territorio del comune di Ventimiglia, ove era stato segnalato da utenti in transito un incidente stradale che aveva visto coinvolto un autoveicolo.