Il presidente Giovanni Ferrari Cuniolo ha convocato il Consiglio Comunale di Tortona in seduta ordinaria per Giovedì 27 maggio 2021 alle ore 16.00 in modalità a distanza ai sensi dell’art. 16 del D.L. 18/05/2021, n. 65 con il collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona con il seguente:



Ordine del giorno delle proposte in discussione e/o approvazione



1. Articolo 66 del Regolamento del Consiglio Comunale: comunicazioni del Presidente.

2. Articolo 76 del Regolamento del Consiglio Comunale: approvazione verbali delle sedute consiliari in data 15/02/2021 e 15/03/2021.

3. Commissione locale per il paesaggio in gestione associata – Rinnovo convenzione.

4. Modifiche al Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico derivante dalle attività rumorose.

5. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva N. 18/2021 del Giudice di Pace di Tortona.

6. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva N. 49/2021 del Giudice di Pace di Tortona.

7. Approvazione schema di Statuto ASMT Tortona S.p.A.

8. Interrogazione presentata dai Consiglieri Comunali Graziano Marcella, Castagnello Giovanni, Bianchi Lorenzo, Cuniolo Giuseppe: “Promozione turistica di Tortona e del tortonese”.

9. Interrogazione presentata dai Consiglieri Comunali Cuniolo Giuseppe, Bianchi Lorenzo, Graziano Marcella: “Realizzazione di un edificio da destinare a scuola di logistica presso l’area Dellepiane”.

10. Mozione presentata dai Consiglieri Comunali Castagnello Giovanni, Graziano Marcella, Bardone Gianluca, Bianchi Lorenzo, Cuniolo Giuseppe, Mattirolo Federico Adolfo: “Progetto estate insieme per i giovani”.

11. Mozione presentata dal Consigliere Comunale Mattirolo Federico Adolfo: “Realizzazione di un progetto di sostegno psicologico rivolto agli adolescenti della città”.

12. Mozione presentata dal Consigliere Comunale Cortesi Pierpaolo: “Parco Scientifico e Tecnologico in Valle Scrivia S.p.A.”.

13. Mozione presentata dal Consigliere Comunale Sgheiz Anna: “Stop IVA al 22% per gli assorbenti igienici”.

14. Mozione presentata dal Consigliere Comunale Cuniolo Giuseppe: “Parcheggio Ospedale di Tortona”.

