Sabato 22 maggio al MAGLIETTO in località Merella a Novi Ligure, è stata inaugurata dalla Presidente dell’Associazione Maglietto, Angela Bisio, la mostra “Dantedì e le api nella letteratura”, alla presenza del Sindaco di Novi Ligure Gian Paolo Cabella, della Presidente ACOS Maura Laveroni e del Presidente Acosì Angelo Carrosio.