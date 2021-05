Per oltre 15 anni è stato un esponente di spicco di Forza Italia, prima consigliere comunale, poi assessore e infine consigliere provinciale, mantenendo sempre un posto di rilievo all’interno del Partito di Forza Italia, per poi dedicarsi all’attività del Rotary club di Tortona di cui era l’attuale presidente in carica.

Ci riferiamo ovviamente a Domenico Traversa, deceduto all’età di 75 anni di cui, oggi, lunedì 11 maggio sono stati celebrati i funerali. E’ deceduto sabato scorso, dopo essere guarito dal Covid, tuttavia il suo fisico probabilmente ne era uscito molto provato e questo, con ogni probabilità, ne aveva indebolito le difese immunitarie.

A dare il triste annuncio la moglie Anna, i figli Ernesto e Claudia con Monica e Valentino,

la sorella Giovanna con Giampiero, le nipoti Vittoria e Beatrice e i parenti tutti.

Domenico Traversa era un imprenditore agricolo e gestiva la Cascina Carlevara di Sale e forse per questo il suo ruolo di politico è sempre stato piuttosto atipico, sia quando è stato assessore all’Urbanistica del Comune di Tortona, sia come consigliere provinciale.

Chi scrive lo ha conosciuto dal punto di vista professionale e voglio sottolineare l’aspetto che più mi ha incuriosito di Domenico Traversa: in 44 anni che faccio questo mestiere non ho mai conosciuto un politico che come lui avesse sempre il sorriso. In tante volte che mi è capitato di parlare con lui anche quando capitava di incontrarlo per le vie di Tortona e fuori dall’ambito politico-istituzionale, non l’ho mai visto triste o pensieroso.

Aveva sempre il sorriso sulle labbra e uno sguardo sereno. Pur dovendo gestire un settore difficile come l’urbanistica non l’ho mai visto rabbuiato o pensieroso. Credo sapesse affrontare con serenità ogni questione e questa, nei politici, è una dote davvero rara.

Molto significative le parole della figlia Claudia, lasciate sul sito https://www.necrologitortona.it/ da dove è stata presa anche questa bella immagine di Traversa e i commenti che seguono.

‘‘Papà, come sempre sei stato superlativo – scrive la figlia Claudia – hai vinto ogni giorno, nonostante tutto. Il tuo esempio di onestà e dedizione al lavoro continuerà ad ispirare chi ti vuole bene e ti stima profondamente. Tra i profumi e i colori del giardino non dovremo cercarti, perché alla Carlevara tu sei in ogni cosa.”

Angelo Bottiroli – Direttore di Oggi Cronaca