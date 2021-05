Questa mattina ci ha lasciati lasciato serenamente, così come ha vissuto, Enrica Morbello Core, Fasulin il suo nome da partigiana. Dalla nostra sezione, dal comitato provinciale, dall’associazione dei familiari dei caduti, esprimiamo profondo cordoglio alla figlia Fernanda Core e alla comunità di Condove, sulle cui montagne in Val Susa prese parte alla lotta di Resistenza insieme al marito Dino Core.

Era l’ultima rappresentante della Resistenza armata della nostra città del nostro territorio, ha lottato con orgoglio e determinazione “dalla parte giusta” come ha recentemente testimoniato nel suo bel libro di memorie che ne porta il titolo.

Ha continuato, poi, nel suo impegno civile partecipando alla vita politica della sua città, Casale Monf. dove fu eletta fra le prime donne consigliere comunale. Convinta sostenitrice dei valori della Resistenza ha contribuito a diffonderli collaborando fattivamente con le scuole locali che ebbero la fortuna di ospitarla con altri importanti testimoni.

Enrica fu anche un’ottima pittrice e ritrattista. Particolarmente realistici e suggestivi i suoi ritratti legati a scene di vita partigiana. La sua vitalità eccezionale la portò a dipingere sino a non molto tempo fa. Sì, Enrica era una donna piena di voglia di vivere, solare, schietta e disponibile.

Nell’ANPI di Casale Monferrato lascia un grande vuoto, incolmabile, la sua presenza è sempre stata di esempio e di stimolo.

Non potremo mai dimenticarla.

Riposa in pace Fasulin.

Mercoledì 12 maggio, dalle 9 alle 16, verrà allestita la camera ardente presso la Sala Consiliare del Comune di Casale Monferrato.

In orario ancora da stabilire, ma prima delle ore 16, probabilmente nel cortile del Comune, verrà organizzato un momento di commiato alla nostra Enrica. Saranno presenti anche l’ANPI e il Comune di Condove.

ANPI Casale Monferrato