I Carabinieri di Serravalle sono intervenuti presso un locale supermercato su segnalazione della vigilanza, che aveva notato due giovani rubare tra le corsie. La pattuglia, prontamente intervenuta, è riuscita a bloccare i due non appena usciti dal varco “Senza acquisti”, accertando il furto di nove magliette di marca, tre profumi e una confezione di sushi per oltre 250 euro, eludendo le barriere di sicurezza mediante la rimozione delle placche antitaccheggio. I due, un 20enne di Asti con precedenti di polizia e una 19enne di Torino, sono stati tratti in arresto per furto aggravato.

Gli approfondimenti, condotti anche con l’acquisizione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di comprendere il modus operandi: la ragazza entrava nel camerino con i capi d’abbigliamento e rompeva le placche antitaccheggio, che gettava in un cestino, mentre il ragazzo faceva da palo; la refurtiva veniva quindi inserita in quattro borse di carta.

Anche grazie alla collaborazione della sicurezza del supermercato, i due sono stati riconosciuti come autori di altri furti di capi d’abbigliamento commessi lo scorso 21 maggio. In quella circostanza, tuttavia, erano riusciti a darsi alla fuga prima dell’intervento della sicurezza e delle forze dell’ordine. Verranno pertanto denunciati per furto aggravato e proposti alla Questura per il foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Serravalle.