I dati sulla diffusione del contagio di oggi, venerdì 28 maggio, a Tortona: 19 persone residenti in città risultano positive al Covid-19; mentre in ospedale si trovano ricoverati 19 pazienti (+1 rispetto a ieri) dei quali 4 in terapia intensiva ( = ), 3 in semintensiva (+2), mentre i restanti 12 sono sottoposti a cure di media intensità.

E’ arrivata oggi la nota del Dipartimento Interaziendale Malattie ed Emergenze Infettive della Regione Piemonte, il DIRMEI, che comunica la variazione dell’assetto del nostro ospedale, dando il via libera alla riconversione della struttura che non sarà più dedicato alla cura esclusiva dei malati Covid.