Dopo l’apertura della sezione del capoluogo di provincia, è stata inaugurata anche quella di Tortona.

Il referente politico è Fabio Traverso, 53 anni, funzionario di polizia locale, il quale ha una visione assolutamente critica riguardo l’attuale governo Draghi “Ritengo che contrariamente a quanto ribadito dal Premier circa la presunta necessità di cessione di sovranità all’Unione Europea, ora è doveroso dar voce ad una forza politica che ribadisca che la sovranità è del popolo e, dunque, non è barattabile con nulla”.

Un tema particolarmente caro a Traverso, per la sua professione ma anche per le allarmanti situazioni che si sono delineate negli ultimi anni, è quello della tutela della sicurezza: bisogna garantire città più vivibili per le persone e condizioni migliori per i lavoratori del settore.

“Vorrei che la nostra città possa essere vista con occhi diversi, come merita: ha molteplici potenzialità ma anche problemi, come la riqualificazione delle aree industriali dismesse, ed è necessario garantire risorse per la tutela del patrimonio culturale.”

“La presenza sul territorio è essenziale, anche per un partito come Italexit, nato per perseguire l’ ambizioso obiettivo di uscita dall’Europa e dall’eurozona” dice la referente provinciale Silvia Gambino “L’austerity imposta dall’Unione Europea ha messo un cappio alla gola agli amministratori locali ed ha avuto effetti devastanti sulla vita dei cittadini, privati dei servizi più essenziali per rispondere alle esigenze di bilancio. Tutto quello che lo Stato spende è visto come una spesa da comprimere il più possibile e non un investimento in ricchezza e benessere. I nostri territori sono ormai abbandonati al loro destino ma noi ci opponiamo con tutte le nostre forze. E’ ora di un cambio di paradigma, è ora dell’Italexit”

Fabio Traverso sarà affiancato in qualità di referente organizzativo della sezione tortonese da Andrea Arancio, commerciante di 38 anni di Montegioco. A maggio Italexit incontrerà i cittadini presso il gazebo informativo, in piazza Galluzzi ed accoglierà nella seconda metà di giugno il Sen. Gianluigi Paragone nel suo tour piemontese.