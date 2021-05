Ricerca per:

I cittadini dovranno, quindi, esporre i nuovi contenitori secondo le frequenze di raccolta indicate nel calendario che abbiamo consegnato a domicilio.

Da Lunedì 3 maggio via al nuovo sistema di raccolta rifiuti nel rione Oasi di Tortona