La tessera annuale ha il costo di 10€ e permette la partecipazione a tutte le conferenze astronomiche in programma per il 2021.

Per seguire la conferenza dovete essere soci dell’Osservatorio astronomico naturalistico di Casasco. È semplice: potete andare sul sito http://www.astroambiente.org/j/ e compilare l’apposito form.

Venite a scoprirlo con l’Osservatorio astronomico di Casasco che organizza una conferenza che si terrà sabato 8 maggio alle ore 21, e sarà tenuta dalla Dott.ssa Federica Ciocca, esperta in Fisica a Astrofisica presso Università degli Studi dell’Insubria e già insegnate delle stesse materie presso l’Itis Marconi di Tortona dove ha insegnato, tra l’altro meccanica quantistica.

Domani sera la tortonese Federica Ciocca tiene una conferenza per l’Osservatorio astronomico di Casasco