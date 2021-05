Ricerca per:

Grande è la soddisfazione con cui abbiamo accolto questa assegnazione; un sentito ringraziamento alla dottoressa Toni dell’Ufficio Ragioneria ed all’architetto Ravera dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bordighera per aver istruito tutte le pratiche necessarie con completezza e nei termini previsti.

Attività di progettazione fondamentali, che a seguire ci consentiranno di partecipare a bandi nazionali ed internazionali per oltre 4.000.000 euro di lavori pubblici.

– 57.000 euro per la regimentazione delle acque piovane – via degli Inglesi.

– 30.000 euro per il ripristino della scogliera di protezione dell’area demaniale in località punta Migliarese;

– 312.832,57 euro per la tutela delle spiagge ed altre opere marittime;

In particolare, le somme stanziate ammontano a:

Una importante notizia per la sicurezza del nostro territorio: il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze , ha riconosciuto alla Città di Bordighera 399.832,57 euro di contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi a difesa del suolo e della costa .

A Bordighera quasi 400 mila euro per interventi di difesa del suolo