Non ne scriviamo tutti i giorni perché poi sembriamo ossessivi, ma la situazione a Tortona, per quanto riguarda il Covid può dirsi buona con i contagi che ormai sono soltanto 34 su una popolazione di oltre 27 mila abitanti. E la speranza è che continui a migliorare.

I dati sulla diffusione del contagio di oggi, domenica 9 maggio, a Tortona, infatti, sono i seguenti: 34 persone residenti in città risultano positive, in ospedale si trovano ricoverati 50 pazienti su una capienza di ben 130 posti,, dei quali 6 (-1) in terapia intensiva, 1 (-1) in semintensiva, mentre 43 (+2) sono sottoposti a cure di media intensità.

Se i pazienti dovessero diminuire ulteriormente nelle prossime settimane, forse sarà il caso di iniziare a pensare ad una nuova trasformazione del Covid hospital di Tortona di un normale ospedale e avviare quel potenziamento tanto atteso.

A proposito: è confermato che in settimana l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi dovrebbe arrivare a Tortona per incontrare i sindaci della zona e porre le basi per il potenziamento dell’ospedale cittadino. Non è escluso possa partecipare anche all’inaugurazione del nuovo defibrillatore che è stata anticipata di mezz’ora cioè alle 16,30.

Il programma dell’incontro, ovviamente, per ragioni anche di sicurezza non è stato divulgato ed è riservato solo ai Sindaci, ma è molto importante.

NELLA FOTO IL SINDACO CHIODI CON ICARDI QUANDO L’ASSESSORE VENNE A TORTONA A VISITARE L’OSPEDALE