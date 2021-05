L’Opera don Orione ha realizzato, presso il Centro Mater Dei, una serie di mini appartamenti, molto accoglienti e confortevoli, e a prezzi accessibili, rivolti in modo privilegiato a persone anziane che, per varie ragioni, potrebbero preferire trasferirsi in un luogo in grado di offrire loro numerosi vantaggi, rispetto al loro attuale domicilio.

“E’ sicuramente un servizio importante per il territorio, commenta il direttore don Renzo Vanoi, in una situazione così particolare che ci chiama a metterci a disposizione dei bisogni sanitari della popolazione”.

Infatti gli appartamenti, realizzati nell’ultimo piano mansardato del Centro (raggiungibile mediante ingresso separato e un ascensore dedicato), oltre ad essere tecnologicamente attrezzati e dotati di un ampio balcone, hanno accesso all’ampio giardino. La prospettiva di coltivare un pezzetto di terreno, la vicinanza del Santuario con le sue celebrazioni religiose, la possibilità di ricevere, laddove lo desiderino, alcuni servizi aggiuntivi come il pasto, piccole prestazioni sanitarie, l’igiene ambientale ed altro ancora.

Inoltre, sul cortile si affaccia l’ampio bar e diversi spazi per la socializzazione. Insomma, vivere presso il Centro vuol dire inserirsi in un significativo tessuto urbano, dove è impossibile sentirsi soli, anzi! si ha la sensazione di essere per così dire “protetti” da una forma nuova di co-abitazione, che sfugge all’anonimato tipico di molti caseggiati.

“E’ abitare nella casa giusta” aggiunge il responsabile di struttura avv. Adriano Giallauria, “per poter ritrovare uno stile personale autonomo. E’ la soluzione ottimale per vivere sicuri. Una Struttura abitativa destinata ad Anziani o comunque adulti autosufficienti singoli o in coppia, progettata e attrezzata in modo da garantire la massima autonomia della Persona, il mantenimento dei rapporti interpersonali, familiari e amicali, la conservazione delle abitudini e degli interessi di vita; in questo modo si è in grado nello stesso tempo di garantire un livello di sicurezza e di qualità nella vita quotidiana, che va dalla risposta ai bisogni pratici della Persona all’assistenza medico-infermieristica, quando necessaria”.

Siamo sempre disponibili a farvi visitare la struttura contattandoci al numero 0131-8183 o inviando una mail a materdei.amministrazione@sanmarziano.com.

Fabio Mogni