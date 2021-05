Martedì 25 maggio prenderanno servizio i 25 operatori volontari di servizio civile universale selezionati dal Comune di Tortona all’interno del programma START: Cresciamo insieme nei progetti “Impariamo a crescere”, “SCUby do: intrecci per crescere”, “SCUola fuori classe” e saranno impegnati per un anno nelle sedi dei servizi educativi di Tortona, Castelnuovo Scrivia e Pontecurone.

La data di avvio dei progetti di Servizio Civile inseriti all’interno della misura “Garanzia Giovani”, prevista inizialmente per il 25 maggio 2021, è invece differita al 14 giugno 2021 come comunicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2021/5/differimento_gg.aspx

La comunicazione riguarda i progetti inseriti nel programma del Comune di Tortona “A tutta Cutura” e “Avrò Cura di Te”