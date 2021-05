Ricerca per:

L’ Accademia musicale San Matteo, diretta da Daniela Menditto, svolgerà a Sale altri eventi (una masterclass di pianoforte dei maestri Vercillo e Menditto il 18 giugno e un concerto per pianoforte e violino del duo Vercillo e Cadossi il 2 luglio presso la Chiesa di Santa Maria), oltre ai due spettacoli in programma a Tortona, presso il cortile dell’ Annunziata, il 24 giugno e il 10 settembre, che vedranno protagonisti allievi e maestri della scuola.