Ultima manifestazione di una Santa Croce in sordina per una festa patronale che, per ovvie ragioni di Covid e pandemia, non ha potuto essere quella degli anni scorsi. Oggi pomeriggio, lunedì 10 maggio, presso il cortile del Municipio di Tortona, è stato inaugurato il secondo apparecchio defibrillatore installato nell’ambito del progetto “Tortona Città Cardioprotetta”.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco di Tortona Federico Chiodi, del Questore di Alessandria, dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, fra cui il vice Fabio Morreale e il presidente del Consiglio Giovanni Ferrari Cuniolo, delle Forze dell’ordine, della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato.

Come già avvenuto in piazza Duomo con l’installazione del primo defibrillatore, alla cerimonia ha preso parte la senatrice Rossana Boldi e il vescovo di Tortona Vittorio Viola, che ha benedetto lo strumento salvavita.

Il nuovo DAE è stato acquistato con i fondi raccolti in memoria del Vicecomandante della Polizia Locale di Tortona, Andrea Gastaldo, scomparso un anno fa.

Di seguito altre immagini della cerimonia