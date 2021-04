Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le ore 13:00 di venerdì 30 Aprile.

All’ordine del giorno l’approvazione dell’aliquota di compartecipazione dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l’anno di imposta 2021; l’approvazione di aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2021 (L. 27 dicembre 2019, n. 160); l’approvazione del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021); l’approvazione del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone di Concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021); l’approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per gli anni 2021/2023.