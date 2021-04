Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, giovedì 29 aprile, ad Alessandria, nel cantiere sin cui si sta realizzando un capannone nella zona del Retail Park in via Marengo. Secondo la prima sommaria ricostruzione una trave o un manufatto di cemento sarebbe crollato addosso ad alcuni operai che stavano effettuando i lavori: uno di loro è deceduto ed altri cinque sono rimasti feriti.

Il nome del deceduto, al momento cui scriviamo, non è stato ancora divulgato ma si tratterebbe di uno straniero cinquantenne mentre degli altri cinque non si conosce ancora l’entità delle ferite anche se uno di loro dovrebbe essere grave.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Alessandria.

Appena venuti a conoscenza del grave episodio il Movimento Cinquestelle ha diramato il seguente comunicato:

Cordoglio e vicinanza alle famiglie ed alle vittime del terribile incidente avvenuto oggi al centro Amazon di Alessandria. Pensiamo non sia accettabile morire in cantiere nel 2021 ed auspichiamo che le forze dell’ordine e la magistratura facciano presto piena chiarezza sulle dinamiche e sulle eventuali responsabilità di questa tragedia.

Da troppi anni la nostra regione risulta in vetta alle classifiche delle morti bianche, ben 107 solo nel 2020. Una vera e propria strage, silenziosa, che si consuma giorno dopo giorno.

Serve investire in formazione, informazione e prevenzione, controlli ed indagini più efficaci anche con l’istituzione di una Procura nazionale del Lavoro, una proposta contenuta nel ddl presentato in Senato dal Movimento 5 Stelle. Una struttura speciale, composta da un pool di magistrati dedicati all’indagine ed alla prevenzione degli incidenti sul luogo di lavoro. La Procura nazionale sarebbe uno strumento fondamentale per la raccolta dati, per evitare la frammentazione delle indagini e rappresenterebbe un punto di riferimento per i molteplici organi di vigilanza.

Susy Matrisciano, Senatrice M5S,

Presidente commissione lavoro e previdenza sociale

Tiziana Beghin, Capo delegazione M5S Europa

Sean Sacco, Capogruppo regionale M5S Piemonte

Michelangelo Serra, Presidente gruppo consiliare M5S Alessandria

Francesco Gentiluomo, consigliere comunale M5S Alessandria