La palestra della scuola 7 Fratelli Cervi sarà destinata a centro vaccinale per il Covid-19. Saranno allestite dal Comune 4 linee vaccinali, complete di supporto informatico (pc e stampanti). La struttura è stata scelta per la disposizione, staccata ed indipendente dall’edificio scolastico e per l’ampio parcheggio prospiciente. Nel parcheggio interno della struttura verrà allestita una zona di attesa per coloro che dovranno sottoporsi alla somministrazione del vaccino ed è previsto pure un piccolo centro di ristoro. Tutto l’intervento è a livello strada e dovrebbe essere pronto nell’arco di una quindicina di giorni.

“Lo sforzo è tutto a carico dell’Amministrazione Comunale, quindi dei cittadini di Valenza – dice il Sindaco Maurizio Oddone – e ci impegneremo in tutti i modi per il raggiungimento e l’implementazione delle quote vaccinali previste dall’Asl Al, cercando anche il coinvolgimento di tutti i medici e gli infermieri possibili in questo impegno per raggiungere gli obiettivi”.