Piero Ponte, 58 anni, novese, è il nuovo responsabile dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado per la Diocesi di Tortona: la sua designazione è stata effettuata dal vescovo Francesco Vittorio Viola e avrà vigore fino al mese di marzo del 2026.

Piero Ponte è figura molto nota a Novi per la sua attività di insegnante che ha iniziato nel 1987 come docente di religione nelle scuole medie della zona, arrivando quindi nei primi anni del Novanta alla nomina nelle scuole superiori. Da oltre vent’anni è in servizio al liceo Amaldi dove dal 2014 è docente vicario del dirigente scolastico, prima con Giampaolo Bovone e adesso con Michele Maranzana.

Impegnato sindacalmente nella Cisl, come responsabile del servizio diocesano si occuperà di coordinare i docenti di religione nel percorso di formazione e di aggiornamento e di proporre ai dirigenti scolastici le nomine per gli incarichi annuali e per eventuali supplenze.

Il vescovo di Tortona, monsignor Vittorio Francesco Viola, ha proceduto con il suo decreto alla nomina dei componenti del’Ufficio diocesano per l’Educazione, la Scuole e l’Università e dell’ufficio diocesano per l’insegnamento delle religione cattolica nelle scuole.

Il servizio rivolto agli insegnanti di religione cattolica si inserisce quindi in un quadro più ampio dell’attenzione che la Diocesi di Tortona rivolge alla scuola, dalla materna alle superiori.

Il direttore dell’ufficio sarà don Luca Ghiacci, 44 anni, nativo di Voghera; l’ufficio di segreteria sarà ricoperto dall’insegnante Ezio Giovanni Angeleri; la formazione e l’organizzazione avranno come riferimento due tortonesi, il professor Gianfranco Agosti e l’insegnante Roberta Angeleri.

