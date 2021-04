Tante ore di lavoro per i Vigili del Fuoco di Tortona che ieri, lunedì 26 aprile, sono stati impegnati in un maxi incendio che si è sprigionato in centro paese a Pontecurone, all’interno di un magazzino in mezzo alle case e solo grazie al tempestivo intervento e alla grande professionalità dei pompieri, queste non sono state interessate dalle fiamme e si sono incredibilmente salvate.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri quando, per cause ancora in corso di accertamento, all’interno di un magazzino situato in corso Don Orione si è sprigionato un incendio.

Si trattava, a quanto pare, di un negozio sfitto con la serranda abbassata, incastonato tra le abitazioni, trasformato in magazzino e all’interno del quale erano custoditi soprattutto libri, materiale cartaceo ed altri oggetti infiammabili che hanno iniziato a prendere fuoco.

Fumo e fiamme, ben presto hanno raggiunto la soletta e il tetto che, sempre secondo quanto stato possibile accertare è crollato parzialmente. I Pompieri hanno lavorato diverse ore prima di spegnere le fiamme ma alla fine ci sono riusciti ma il bilancio è disastroso: l’immobile è andato completamente distrutto ma, per fortuna, si sono salvate le abitazioni a fianco e soprattutto quella più vicina che non era abitata.

I Vigili del fuoco sono rientrati in caserma, a Tortona, soltanto dopo cena ma hanno deciso di effettuare un ulteriore sopralluogo poco prima di mezzanotte per accertarsi che in mezzo alla grande quantità di carta andata distrutta non vi fosse della brace che potesse provocare un altro incendio durante la notte.

Sul posto sono anche intervenuti i Carabinieri della compagnia di Tortona per verificare i fatti e avviare indagini per accertare le cause dell’incendio.