Continua anche nel 2021 l’impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona nel settore del Sociale che nelle ultime settimane ha rivolto la sua attenzione e i suoi interventi a favore di specifiche situazioni di bisogno o esigenze di più ampio impatto per la Comunità Tortonese.

La Fondazione ha deliberato i seguenti stanziamenti:

35.000 Euro a favore del Comune di Tortona per la sostituzione di oltre 15 caldaie presso gli edifici di edilizia popolare;

8.000 Euro agli Amici della Fondazione Casa di Carità e Mestieri onlus di Tortona per la prosecuzione delle attività rivolte ai ragazzi disabili del Gruppo MinFal;

20.000 Euro a favore della Caritas Diocesana di Tortona per la realizzazione di opere di adeguamento dei locali della canonica della parrocchia di S. Maria Canale da destinare ad alloggi di prima emergenza;

30.000 Euro a favore della polisportiva Derthona a sostegno delle attività delle singole sezioni;

9.400 Euro alla SOMS di Tortona per interventi di manutenzione di locali da destinare alle attività dell’Associazione Giovani Youtube 3.0 (La Fenice).

La preziosa e costante attività della Fondazione risulta sempre più fondamentale per la città ed i territori limitrofi: senza la Fondazione infatti, molte attività e iniziative non potrebbero nascere e prosperare perché gli autori che hanno le idee, spesso non possiedono i mezzi per realizzarle.