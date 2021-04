Ricerca per:

L’Associazione Piemonte Movie organizza il video contest Piemonte Factory – Film LabContest Under 30, per offrire opportunità di crescita e di lavoro nel settore video e cortometraggi ai giovani minori di 30 anni.

Un bando cinematografico del Piemonte per autori di cortometraggi