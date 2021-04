Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Dopo l’incontro, il Sindaco ha portato il proprio saluto ai partecipanti alla manifestazione a sostegno del commercio organizzata da ASCOM in Piazza Dellepiane, assicurando il massimo impegno personale, e quello di tutta l’Amministrazione Comunale, in favore del commercio, dei professionisti e dell’artigianato locale.

Il Sindaco ha inoltre illustrato il contento di una lettera da lui personalmente inviata al Ministro dello Sviluppo Economico, Onorevole Giancarlo Giorgetti , in cui ha esplicitato la richiesta di un rapido processo di riapertura di tutte le attività economiche, soprattutto di quelle che hanno maggiormente subito le chiusure.

Le azioni raggiungono un totale complessivo di 439.000 euro , a cui si deve aggiungere il mancato introito per la concessione gratuita dei dehor.

Dopo aver ascoltato le condivisibili preoccupazioni circa la grave crisi del commercio, il Sindaco ha illustrato le azioni intraprese dall’Amministrazione Comunale in favore del Commercio e dell’artigianato nell’ultimo anno, nel perdurare dell’emergenza pandemica.

Ieri pomeriggio il Sindaco, Gian Paolo Cabella , ha incontrato, anche in veste di Assessore al Commercio, una delegazione di Ascom e dei commercianti novesi.

Novi, il Sindaco Cabella ha incontrato i Commercianti in centro