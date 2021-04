Alcuni cittadini lo hanno visto che arrancava, palesemente ubriaco, in pieno giorno, in una piazza del centro di Tortona e, un po’ preoccupati che potesse commettere qualche sciocchezza, un po’ per aiutarlo, hanno chiamato chiamato i Carabinieri della Compagni di Tortona.

L’avessero mai fatto: quando i militari si sono presentati davanti a lui per chiedergli i documenti e verificare al tempo stesso le sue condizioni di salute, secondo quanto emerso dalla prima sommaria ricostruzione dei fatti, lui ha dato fuori e ha perso le staffe: ha iniziato ad inveire urlando contro io militari, poi ha preso a calci l’auto di servizio.

Quando i Carabinieri, con le buone maniere, hanno cercato di riportarlo alla calma, non pago li aggrediti lanciando calci con inaudita violenza ad uno dei militari.

A quel punto, inutile dirlo, i militari sono stati costretti ad arrestarlo.

Protagonista dell’episodio un 53enne croato, arrestato per violenza, minacce, lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’uomo, ancora in evidente stato di ebbrezza alcolica, è stato condotto presso il proprio domicilio in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.