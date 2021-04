Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

“A fronte degli ultimi episodi avvenuti nel centro cittadino, abbiamo voluto richiedere – dichiarano il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l’assessore al Commercio Mattia Roggero – alla Prefettura di Alessandria, la convocazione urgente di un Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica. Insieme al comandante della Polizia Municipale Alberto Bassani e all’assessore di riferimento Monica Formaiano , abbiamo immediatamente concordato di disporre servizi serali e notturni dedicati al controllo dei fenomeni delle ‘spaccate’ ai negozi. Inoltre saranno attivati servizi dedicati al monitoraggio continuo attraverso il sistema di videosorveglianza cittadino per verificare eventuali episodi sospetti. L’attenzione sul tema è massima”.