Al fine di velocizzare gli interventi di piccola manutenzione ordinaria su strade e marciapiedi cittadini, il sindaco Claudio Scajola ha istituito una delega ad hoc sul tema e l’ha assegnata all’assessore Antonio Gagliano, già delegato a Viabilità, Sicurezza, Polizia Municipale, Cimiteri e Frazioni, Logistica e sistemazione della raccolta rifiuti.

Obiettivo della nuova delega è superare il doppio passaggio “segnalazione delle criticità-predisposizione dell’intervento” e procedere con immediatezza ai piccoli lavori necessari. Sarà predisposto un capitolo di bilancio con risorse destinate esclusivamente alle opere di manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi.

“Imperia sta recuperando il terreno perso in passato e i tanti cantieri aperti in città lo dimostrano. Insieme ai grandi lavori necessari alla ripresa economica, vogliamo garantire la giusta attenzione ai piccoli problemi di manutenzione ordinaria su strade e marciapiedi. Da qui l’idea di istituire una delega specifica, unita a quella della Polizia Municipale, che già prima si occupava delle segnalazioni. L’obiettivo è avere più efficienza e rispondere con più efficacia e tempestività alle richieste dei cittadini”, dichiara il sindaco Claudio Scajola.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia che ha riposto ancora una volta in me. Questa Amministrazione dimostra di essere attenta alle esigenze del territorio e da oggi avremo a disposizione uno strumento in più per risolvere quei piccoli problemi che però possono creare disagi importanti. Come sono abituato a fare, sarò presente sul territorio, dal centro alle frazioni, per dare le risposte che i cittadini meritano”, commenta l’assessore Antonio Gagliano.