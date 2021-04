Giovedì 22 aprile ricorre la Giornata Mondiale della Terra, giorno in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del pianeta.

In questa occasione la Coltelleria Einstein presenta “Casa Babele – Laboratorio Multilingue 2021” con il sostegno della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” e la collaborazione con il Liceo “G. Peano” di Tortona.

Il progetto teatrale ideato e diretto da Donata Boggio Sola e Giorgio Boccassi si sviluppa dalla volontà di mettere in gioco le diverse lingue straniere presenti nella nostra città. La collaborazione dell’insegnante Giuseppina Scuzzarella del “Peano” e dei suoi studenti, protagonisti del progetto, ha permesso la realizzazione di “Casa Babele” nonostante le difficoltà del momento: la messa in scena sarà ibridata dal linguaggio video ma l’impegno e l’entusiasmo non sono mancati neanche nelle prove a distanza. Le lingue presenti sono: italiano, inglese, francese, olandese, russo, albanese, rumeno, serbo, cinese, estone, portoghese.

I testi da cui il lavoro ha tratto ispirazione sono principalmente la “Carta Mondiale della Terra” e l’enciclica di Papa Francesco “Laudato sì” (entrambe i testi tradotti in molte lingue del mondo). “Casa Babele” sarà disponibile online sul canale YouTube della Biblioteca Civica dalle ore 10 di giovedì 22 aprile; studenti partecipanti: Maria Laura Ailincai, Victoria Balduzzi, Marian Garcia Hollmann, Ketrin Islami, Ivona Kurai, Angela Shihua Yu, Ferdinando Todero, Alexandra Toporishcheva, Giacomo Van Delft.