L’evento sarà trasmesso in diretta su tre canali aziendali:

Dopo una prima parte più generica sulle attività svolte quotidianamente dalla struttura e sull’approfondimento dei temi relativi alle patologie del neonato e alle caratteristiche della prematurità, il Neonatologo Schena sarà poi a disposizione per rispondere a tutte le domande inviate fin da ora alla mail comunicazione@ospedale.al.it, nonché, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta che durerà fino alle 17.10 circa.

Il filo diretto sarà infatti con il nuovo Direttore della TIN Federico Schena che, insieme alla Dr.ssa Miriam Sabatini, spiegherà quali sono le principali cause della prematurità, le patologie che questi neonati possono sviluppare proprio a seguito della nascita precoce rispetto al decorso naturale della gravidanza, nonché i controlli di follow-up necessari dopo la dimissione dal reparto. Si tratta infatti di bimbi da una parte molto fragili ma dall’altra anche di “leoncini” che devono combattere fin dalla nascita: per questo hanno bisogno di assistenza dedicata e cure particolari, oltre che di essere seguiti costantemente.

Saranno i piccoli guerrieri della Terapia Intensiva Neonatale (TIN), con le loro esigenze e le specifiche cure di cui necessitano, i protagonisti del prossimo appuntamento di Ospedale Incontra che si terrà martedì 20 aprile alle ore 16.30 in diretta sui social dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.