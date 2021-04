Numerosi tortonesi hanno aderito all’iniziativa “Tortona Città Cardioprotetta” iscrivendosi ai corsi realizzati da Croce Rossa Italiana e Misericordia per imparare ad utilizzare i dispositivi salvavita DAE, defibrillatori che saranno posizionati in punti strategici e accessibili a tutti. Il primo di questi dispositivi, acquistato dalla ASD Azalai e Arena Derthona è stato inaugurato lo scorso 6 marzo in piazza Duomo.

I corsi inizieranno domenica prossima, 18 aprile, dalle ore 9 alle 13 presso la sede del comitato locale della Croce Rossa, in corso Repubblica, con la partecipazioni di quindici iscritti e si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid; gli altri che hanno già aderito, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito web del Comune alla pagina www.comune.tortona.al.it/progetto-tortona-citta-cardioprotetta, saranno automaticamente iscritti per la seconda data, il 16 maggio, presso la sede della Misericordia.

Quanti volessero ancora iscriversi c’è tempo fino a venerdì 30 aprile.

I corsi per conseguire l’abilitazione al defibrillatore semi automatico (DAE) sono stati offerti dalla società Ecoprogram, sponsor dell’iniziativa.

Calendario corsi:

18 aprile 9.00-13.00 – Croce Rossa Tortona

16 maggio 9.00-13.00 – Misericordia Tortona

13 giugno 9.00-13.00 – Croce Rossa Tortona

18 luglio 9.00-13.00 – Misericordia Tortona

19 settembre 9.00-13.00 – Croce Rossa Tortona

17 ottobre 9.00-13.00 – Misericordia Tortona

21 novembre 9.00-13.00 – Croce Rossa Tortona