Si è svolta giovedì mattina una riunione – che si è protratta per circa un’ora e mezza – al comando della Polizia di Locale di Valenza. Il Sindaco di Valenza, Maurizio Oddone, con il Comandante della Polizia Locale, Gianluigi Talento, si è confrontato con i primi cittadini di Pecetto di Valenza, Rivarone, Pietra Marazzi e Montecastello su diversi argomenti legati all’ambiente, alla sicurezza e ad obiettivi in previsione futura.

Il principale argomento è stato quello della tutela dell’ambiente, legato agli abbandoni di rifiuti, da quello fuori dai cassonetti, piuttosto che dei rifiuti speciali. Dall’incontro è emerso che verranno intensificati i controlli sul territorio per prevenire ed individuare gli eventuali trasgressori anche attraverso l’utilizzo di tecnologie di nuova generazione. Inoltre è stato deciso, in un clima di grande collaborazione tra gli enti locali e con la Polizia Locale, di rendere riunioni del genere periodiche, con cadenza almeno semestrale, per fare il punto dello stato dell’arte.